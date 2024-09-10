В Омске вступил в силу приговор замглавы чеченской диаспоры Джабраилову, вымогавшему 20 миллионов

Вкратце напомним эту историю. В 2019 году владелец крупного сельхозпредприятия ООО «Константиновское» Евгений Голоднов поручил своему главному бухгалтеру скупку земель у сельчан. Все жители бывших колхозов и совхозов получили от государства наделя. Однако большинство этих людей уже пожилые. Они не обрабатывают эти наделы, а сдают их в аренду. Именно такую землю и планировал выкупить фермер. Какое-то время Елена Егорова занималась этим. Но потом выяснилось, что в собственности предприятия есть только половина участков из тех, на которые выделялись деньги. Вскоре внутренняя проверка показала, что остальные 20 млн рублей просто растворились.