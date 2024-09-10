В Омске вступил в силу приговор замглавы чеченской диаспоры Джабраилову, вымогавшему 20 миллионов

Вкратце напомним эту историю. В 2019 году владелец крупного сельхозпредприятия ООО «Константиновское» Евгений Голоднов поручил своему главному бухгалтеру скупку земель у сельчан. Все жители бывших колхозов и совхозов получили от государства наделя. Однако большинство этих людей уже пожилые. Они не обрабатывают эти наделы, а сдают их в аренду. Именно такую землю и планировал выкупить фермер. Какое-то время Елена Егорова занималась этим. Но потом выяснилось, что в собственности предприятия есть только половина участков из тех, на которые выделялись деньги. Вскоре внутренняя проверка показала, что остальные 20 млн рублей просто растворились.
Чтобы избежать наказания, Егорова уволилась. Однако вопросы у руководства к ней остались. Тогда женщина решила, что лучший способ нападения — защита. Совместно с мужем Андреем Патрахиным они нашли в Москве человека с криминальным прошлым, который пообещал всё решить.
И вот уже на встречу с бывшим работодателем Егорова пришла в компании мужчин, в числе которых был замглавы чечено-ингушской диаспоры Омской области Альви Джабраилов. Группа людей сообщила предпринимателю, что экс-сотрудница больше ему ничего не должна. Теперь он обязан заплатить ей ещё 20 млн рублей. За моральный ущерб и разочарование в людях.
Голоднов не поддался на такой наглый шантаж и обратился к силовикам. С этого момента за группой вымогателей начали следить оперативники УФСБ.
Продолжая давление, вымогатели наняли людей, которые подожгли поле с посевами и дорогостоящей сельхозтехникой, принадлежащих ООО «Константиновское». Исполнители из Челябинска сделали фото пожара, отправили отчёт заказчикам и поехали на место встречи группы. Там их и задержали с поличным. А начавшийся дождь затушил пламя.
После поджога исполнители выслали этот фотоотчёт заказчикам.
После задержания Елена Егорова, из-за которой и началась вся эта история, сразу начала сотрудничать со следствием. Поэтому её уголовное дело выделили в отдельное производство. Она получила минимальный срок.
Также в отдельное производство выделили московского организатора. Он какое-то время скрывался от следствия. В итоге его тоже задержали в аэропорту и уже осудили.
Дольше всего судебный процесс тянулся в отношении оставшихся участников. Решением Куйбышевского суда их признали виновными в вымогательстве в крупном размере и покушении на уничтожение имущества.
Альви Джабраилова приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Остальные сообщники получили от 7 лет и трёх месяцев до 9 лет колонии строгого режима.
Все подсудимые довольно агрессивно выразили свое несогласие после оглашения приговора. А Джабраилов решил обжаловать его. Мужчина настаивал, что участвовал только в качестве переговорщика и благодетеля. Поэтому полностью отрицал свою вину.
«Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда согласилась с государственным обвинителем по вопросу обоснованности осуждения и отсутствия оснований для снижения наказания, оставив жалобы осужденного и его защитника без удовлетворения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.