«Перешел по объявлению в онлайн-игре»: житель Иркутской области за три недели потерял на инвестициях более 1,2 млн руб

Мужчина сообщил, что в телефонной игре увидел объявление о дополнительном заработке. Заинтересовавшись, перешел по ссылке и заполнил анкету. После чего в одном из мессенджеров ему позвонил «менеджер» инвестиционной компании. Он посоветовал установить «торговое приложение». Мужчина поверил и внес деньги на брокерский счет.