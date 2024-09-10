«Перешел по объявлению в онлайн-игре»: житель Иркутской области за три недели потерял на инвестициях более 1,2 млн руб

Водитель из Слюдянского района обратился в полицию. Он стал жертвой телефонных мошенников и лишился крупной суммы. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
Мужчина сообщил, что в телефонной игре увидел объявление о дополнительном заработке. Заинтересовавшись, перешел по ссылке и заполнил анкету. После чего в одном из мессенджеров ему позвонил «менеджер» инвестиционной компании. Он посоветовал установить «торговое приложение». Мужчина поверил и внес деньги на брокерский счет.
— Якобы специалист финансовой компании убеждал потерпевшего в необходимости увеличивать взносы для повышения «дохода». Обман длился три недели. За это время он перевел на указанные счета 1 миллион 270 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Большую часть денег он специально взял в кредит. После попыток обналичить депозит, личный кабинет заблокировался. В это же время обманщики пропали с радаров.