В Воронеже в школе № 5 началась эвакуация, информация об этом появилась в соцсетях. В пресс-службе правительства региона прокомментировали произошедшее.
Дело в том, что на территории учреждения обнаружили бесхозный предмет. На место оперативно вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые в настоящее время работают на месте.
«Образовательный процесс был приостановлен, педагоги вывели обучающихся из учреждения. После завершения всех необходимых оперативных мероприятий, занятия в школе будут продолжены», — сообщили в правительстве.