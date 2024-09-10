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В Воронеже в школе № 5 началась эвакуация

Произошедшее прокомментировали в пресс-службе правительства региона.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже в школе № 5 началась эвакуация, информация об этом появилась в соцсетях. В пресс-службе правительства региона прокомментировали произошедшее.

Дело в том, что на территории учреждения обнаружили бесхозный предмет. На место оперативно вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые в настоящее время работают на месте.

«Образовательный процесс был приостановлен, педагоги вывели обучающихся из учреждения. После завершения всех необходимых оперативных мероприятий, занятия в школе будут продолжены», — сообщили в правительстве.