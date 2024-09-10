Взятие в плен украинских военных и потери противника. Ситуация в Курской области

Четверых военнослужащих противника взяли в плен. Всего за время боевых действий на курском направлении Киев потерял более 11 800 человек.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили шесть атак противника в направлении населенных пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька.
Российские военные также сорвали попытки украинских атак в направлении населенных пунктов Борки, Краснооктябрьское и Кремяное.
Четверых военнослужащих ВСУ взяли в плен.
Российская авиация ударила по скоплениям живой силы противника в Курской области, а также по районам сосредоточения иностранных наемников и украинских резервов в 13 населенных пунктах Сумской области.
Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.
Потери ВСУ
За сутки потери противника составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей.
Всего за время боевых действий ВСУ потеряли более 11 800 военнослужащих, 93 танка, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 649 боевых бронированных машин, 382 автомобиля, 89 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Заявления Шойгу
Москва не будет вести переговоры с Киевом, пока войска ВСУ не «выкинут» с российской территории, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24».
Он назвал стремление Украины осуществить «атомный террор» в отношении Курской АЭС «верхним уровнем терроризма».
Помощь населению
Пострадавшие и утратившие имущество жители Курской области получат финансовую поддержку в размере до 150 тыс. рублей, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
Общий объем средств из резервного фонда правительства, предоставленных на финансирование помощи жителям Курской области, составляет 19,3 млрд рублей, рассказал в интервью газете «Ведомости» первый вице-премьер Денис Мантуров.
Судьба захваченных жителей
ВСУ вывозили мужское население на территорию Украины из приграничных районов Курской области. Как рассказали ТАСС в силовых структурах, украинские военные также активно забирали автомобили и различные припасы, такие как зерно и продукты.
Пленный разведчик 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко, участвовавший в избиении российских военных и гражданских людей в Суджанском районе Курской области, сообщил ТАСС, что ему неизвестна дальнейшая судьба захваченных под Суджей мирных жителей.