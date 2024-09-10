«Я на коленях прошу прощения»: родителям подростков, которые зверски издевались над собакой, поступают угрозы

«Впечатлительным лучше не смотреть», — именно с такой пометкой разлетелось жуткое видео по местным пабликам Иркутской области 9 сентября. Ведь досмотреть эти чудовищные выдержки хватит не у каждого. На первых же секундах, как только подросток накидывает на шею собаки петлю и вздергивает веревку вверх, хочется нажать на стоп. Животное скулит, так что хочется заткнуть уши, но в кадре при этом слышится смех. Дети, свидетели страшной сцены, хохочут. Что происходит дальше, повергает в шок окончательно. В кадре появляются топор и вилы… Известно, что трое парней 16 и 14-лет покалечили собаку в одном из сел Иркутской области (не называем название по этическим причинам — прим. Ред.) 4 июля. Но о факте стало известно только в сентябре, когда в сети всплыло видео. Сейчас полиция проводит проверку. Однако в соцсетях появилось видео переписки якобы матери одного из парней. Сибирячка просит прощения за сына и умоляет не унижать ее.