«Я на коленях прошу прощения»: родителям подростков, которые зверски издевались над собакой, поступают угрозы

«Впечатлительным лучше не смотреть», — именно с такой пометкой разлетелось жуткое видео по местным пабликам Иркутской области 9 сентября. Ведь досмотреть эти чудовищные выдержки хватит не у каждого. На первых же секундах, как только подросток накидывает на шею собаки петлю и вздергивает веревку вверх, хочется нажать на стоп. Животное скулит, так что хочется заткнуть уши, но в кадре при этом слышится смех. Дети, свидетели страшной сцены, хохочут. Что происходит дальше, повергает в шок окончательно. В кадре появляются топор и вилы… Известно, что трое парней 16 и 14-лет покалечили собаку в одном из сел Иркутской области (не называем название по этическим причинам — прим. Ред.) 4 июля. Но о факте стало известно только в сентябре, когда в сети всплыло видео. Сейчас полиция проводит проверку. Однако в соцсетях появилось видео переписки якобы матери одного из парней. Сибирячка просит прощения за сына и умоляет не унижать ее.
«Я на коленях, еще раз повторяю, на коленях прошу прощения за своего ребенка и за мой недогляд, что я не досмотрела. Я не знаю, как так получилось. Не нужно меня гнобить и осуждать», — заявляет якобы мать одного из парней. Однако в ГУ МВД по Иркутской области не подтверждают, что сообщение записано именно мамой одного из подростков. КП-Иркутск в местной администрации раскрыли подробности.
Бродила по улицам.
Сейчас о трех подростках известно немного. Двое, возрастом помладше, учатся в школе, третий, старший, — в техникуме. В администрации сообщили, что школьники из благополучных семей.
— Из хороших семей два младших парня. Да и в школе ребята успевают. Никто не ожидал от них таких ужасных поступков, — рассказывают в администрации. — Только о старшем парне ничего не знаю. Мама у него живет в нашем селе, а отец в другом городе.
Кто хозяин собаки, бродячая ли она, нападала ли раньше на людей, почему подростки с ней так обошлись, на данный момент официальной информации нет.
— Не видел, чтобы собака бродила по улицам, — говорят в администрации. — Скорее всего, есть у нее хозяин.
Произошло все 4 июля. Что стало причиной такого зверства — не известно. Однако местные жители села пишут, якобы сестра одного из мальчишек пожаловалась на собаку. Парни и решили разобраться с животным.
— У этих мальчиков сестер нет, — сообщили КП-Иркутск в школе села, где все случилось. — Скорее всего, это было беспричинное нападение на собаку.
Приютил собаку.
В ГУ МВД области сообщают, что собаке удалось выжить после произошедшего. Кто-то из местных жителей приютил животное у себя. Это подтверждает и Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета. В своем телеграм-канале она опубликовала видео живой и невредимой собаки, которая уже сама бегает, и с виду чувствует себя хорошо. Известно, что после вскрывшихся обстоятельств животное увезли на экспертизу. Сейчас предстоит установить, какой вред ей нанесли подростки.
Также 10 сентября в пабликах Иркутской области появилось видео, на котором якобы мать одного из мальчиков сообщает, мол, ей угрожают физической расправой.
«Я сейчас охраняю от ваших детей свой дом. Мы всю ночь выгоняли с мужем ваших детей из моей ограды. Они приходили нас убивать. Спасибо огромное за такое воспитание ваших детей!».
Действительно все так? Подлинно ли видео и сказанное на нем? Все это предстоит проверить, пока официальной информации нет. Однако в администрации села сообщают, что женщине действительно поступают угрозы, но только в соцсетях. Незнакомцы, мол, шлют ей сообщения с оскорблениями, и только.
Днем 11 сентября в школе должно состояться собрание сельчан, на котором будут присутствовать полиция и администрация.
ОФИЦИАЛЬНО.
— Полицейские установили участников опубликованного видео жестокого обращения с собакой, — рассказывают в ГУ МВД области. — В настоящий момент инспекторами по делам несовершеннолетних проводятся необходимые мероприятия. Обстоятельства происшествия выясняются.
Прокуратура Иркутской области организовала проверку по сообщению о жестоком обращении с собакой.
— В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных федеральных законов, — сообщают в прокуратуре.