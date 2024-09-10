В Башкирии остановка рухнула на подростков: обвиняемый предстанет перед судом.

В Иглинском районе главный инженер ДРСУ предстанет перед судом по обвинению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, по версии следствия, в 2020 году в рамках выполнения ремонтных работ на автодороге Уфа-Иглино-Красная Горка по муниципальному контракту был возведен остановочный павильон в селе Иглино, который в соответствии с паспортом должен был быть установлен с усилением конструкции бетонным фундаментом.