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Появились подробности задержания террориста в Новосибирске

Он заявил, что это было «шоу».

Источник: АБ «Гвардия» Новосибирск

Появились подробности задержания новосибирца, подозреваемого в подготовке теракта. Напомним, мужчина зашел в супермаркет на Мочищенском шоссе и положил устройство, похожее на взрывное, рядом с ячейками для хранения вещей. Охрана магазина заметила странный предмет и вызвала на место ГБР.

— Спустя некоторое время к зданию гипермаркета подъехали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, скорой помощи, кинологический расчёт и взрывотехники ФСБ России. Подозрительное устройство было вынесено на улицу и уничтожено подрывом, — сообщили в АБ «Гвардия».

Известно, что мужчину вычислили по камерам видеонаблюдения.

При задержании он сказал, что это было «научное шоу», рассказал КП-Новосибирск источник.

Известно, что при обыске у него нашли блистеры из-под непонятных таблеток.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.