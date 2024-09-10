Появились подробности задержания террориста в Новосибирске

Появились подробности задержания новосибирца, подозреваемого в подготовке теракта. Напомним, мужчина зашел в супермаркет на Мочищенском шоссе и положил устройство, похожее на взрывное, рядом с ячейками для хранения вещей. Охрана магазина заметила странный предмет и вызвала на место ГБР.