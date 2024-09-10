В Новошахтинске специалист связи получила год условно за торговлю данными

В Новошахтинске специалист оператора связи передала неизвестным данные абонентов и получила за это год условно, сообщили 10 сентября в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
— Приговор вынесли по части 2 статьи 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»). Решение суда уже вступило в силу, — отметили в УФСБ.
По данным следствия, в офис федерального оператора связи женщина устроилась в 2022 году. После этого она начала продавать билинговую и другую информацию третьим лицам.