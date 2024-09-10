Шойгу: РФ не начнет переговоры с Киевом, пока не выкинет ВСУ из Курской области

«До тех пор пока мы их (ВСУ. — “Газета.Ru”) не выкинем с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем Есть очень и очень существенный момент — это Курск. Мы с террористами никаких переговоров не вели, не ведем и вести не будем, а именно таковыми они являются», — сказал Шойгу.