В Перми насмерть разбился выпавший из окна 4-летний ребёнок

В июне perm.aif.ru рассказывал о другом происшествии с выпавшим из окна ребёнком. Сообщалось, что в Кунгуре из окна выпал годовалый ребёнок. В Минздраве региона сообщили, что после инцидента пострадавший был госпитализирован.