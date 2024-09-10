В Перми насмерть разбился выпавший из окна 4-летний ребёнок

Ребёнок 4-х лет выпал из окна и насмерть разбился в Перми, сообщил сайту perm.aif.ru очевидец.
Как рассказала пермячка, трагедия произошла в краевой столице днём 10 сентября. Около 16 часов жильцы дома № 3 по улице 1-й Красноармейской заметили автомобили скорой помощи и полиции. Очевидцы сообщили, что ребёнок в возрасте четырёх лет выпал из окна.
«Возле дома стояла полиция. Ребёнок выпал недалеко от крыльца, возле дома», — рассказала очевидец perm.aif.ru.
По словам жительницы Перми, этаж с которого выпал мальчик неизвестен. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в Минздраве Пермского края. В ведомстве подтвердили, что пострадавший ребёнок скончался.
«Ребёнок скончался до прибытия бригады СМП», — сообщили сайту perm.aif.ru в ведомстве.
В июне perm.aif.ru рассказывал о другом происшествии с выпавшим из окна ребёнком. Сообщалось, что в Кунгуре из окна выпал годовалый ребёнок. В Минздраве региона сообщили, что после инцидента пострадавший был госпитализирован.