Лишился пальцев: 7-летний мальчик остался инвалидом после того, как схватился за оголенный провод в Иркутской области

В Ивано-Матренинской детской клинической больнице рассказали, что с апреля этого года пять детей пострадали из-за сильного удара током. Всем им понадобилась помощь врачей.
Так 7-летний мальчик схватился за оголенный провод у себя дома. Весь удар пришелся на руку, поразило не только кожу, но и фаланги пальцев правой руки. Повреждения оказались слишком глубокими, врачам не удалось спасти пальцы, пришлось ампутировать. Из-за несчастного случая ребенок остался инвалидом. Также у него диагностировали ожоги третей степени. С подобной ситуацией столкнулся 10-летний мальчик, сейчас он проходит лечение в стационаре.
Также врачи рассказали о том, что девятилетняя девочка, отдыхая на даче, споткнулась об арматуру, которая была под напряжением. Хотела устоять на ногах и схватилась за металлический предмет. В итоге цепь замкнуло, ребенка ударило током. Последствия оказались ужасающими: на правой кисти ожоги 2−3 степени, на руке глубокие раны. Повреждение дошло до самых сухожилий.
— Несмотря на то, что количество пациентов с электротравмой невелико, все они поступают в больницу в тяжелом состоянии. Ток начинает идти по тканям, кости обладают наименьшей токопроводимость, поэтому напряжение на них воздействует гораздо медленнее. Но со временем они нагреваются, поэтому ребенок получает еще и внутренне повреждение. Главное как можно быстрее обратиться за помощью к специалистам, — рассказывает врач комбустиолог Ивано-Матренинской детской клинической больницы Дмитрий Шпагин.
Сильный удар током крайне опасен для людей. Может нарушиться сердечный ритм, остановиться дыхание, иногда начинается нарушение сознания и неврологические нарушения. Нужно быстро среагировать и убрать предмет, который находится под напряжением, при этом не забывать о правилах безопасности. Во-первых, важно разомкнуть электрическую цепь. После этого убрать то, что находится под напряжением. Не стоит это делать голыми руками, нужно воспользоваться доской, резиновыми перчатками или другими предметами.
В большинстве случае данные травмы можно избежать. Не рекомендуется оставлять детей с включенными электроприборами. Нужно вовремя ремонтировать розетки и обходить оборванные провода на улице.