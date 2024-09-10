Лишился пальцев: 7-летний мальчик остался инвалидом после того, как схватился за оголенный провод в Иркутской области

Сильный удар током крайне опасен для людей. Может нарушиться сердечный ритм, остановиться дыхание, иногда начинается нарушение сознания и неврологические нарушения. Нужно быстро среагировать и убрать предмет, который находится под напряжением, при этом не забывать о правилах безопасности. Во-первых, важно разомкнуть электрическую цепь. После этого убрать то, что находится под напряжением. Не стоит это делать голыми руками, нужно воспользоваться доской, резиновыми перчатками или другими предметами.