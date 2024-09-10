Бензовоз и три внедорожника перекрыли дорогу под мостом Стачки в Ростове

В Ростове-на-Дону дорога под мостом Стачки оказалась перекрыта из-за аварии с участием бензовоза и трех внедорожников. Об этом сегодня, 10 сентября, в соцсетях сообщают очевидцы.
По словам ростовчан, ДТП попали кроссоверы BMW, Renault и Toyota. Предварительно, бензовоз врезался в BMW, а Toyota зацепила Renault.
После столкновения машины перекрыли две полосы, собрав тем самым внушительную пробку. К 16 часам вечера затор еще сохраняется. Комментарий по происшествию от Госавтоинспекции пока не поступал.