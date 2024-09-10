Суд арестовал одного участника массовой драки в Афипском

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В материалах дела отмечается, что 7 сентября 2024 года арестованный и другие лица находились возле Афипского Дома культуры. Из-за возникших разногласий произошла массовая драка. Ранее сообщалось, что участники поссорились из-за девушки.
Суд рассмотрел ходатайство следствия и заключил под стражу уроженца Чеченской Республики. Его подозревают хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
9 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что для опроса с места событий в полицию доставили 54 человека. В результате 12 человек задержали, 11 из них — сотрудники Афипского нефтеперерабатывающего завода.