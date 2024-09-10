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Перешел на сторону ВСУ: севастополец осужден за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе заочно осужден гражданин РФ, который в 2022 году перешел на сторону Украины и воевал в составе ВСУ. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

«В суде установлено, что подсудимый, являющийся гражданином Российской Федерации, перешел на сторону противника и в составе вооруженных сил Украины в период с 2022 года по 2024 год в районе городов Артемовска (Бахмут) и Авдеевки участвовал в военных действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Приговор осужденному вынесен заочно. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Его противоправная деятельность была задокументирована УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 400 тыс. рублей».

Ранее в Севастополе к 16 годам заключения был приговорен гражданин России, который весной прошлого года перешел на сторону противника и воевал против своих сограждан.

ФСБ