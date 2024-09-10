Перешел на сторону ВСУ: севастополец осужден за госизмену

«В суде установлено, что подсудимый, являющийся гражданином Российской Федерации, перешел на сторону противника и в составе вооруженных сил Украины в период с 2022 года по 2024 год в районе городов Артемовска (Бахмут) и Авдеевки участвовал в военных действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.