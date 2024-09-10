Моторная лодка переехала купавшуюся в реке женщину в Ленобласти

Трагедия произошла 7 сентября на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленобласти. Там в неположенном месте купалась женщина, и ее переехала моторная лодка. Водитель судна вытащил пострадавшую на берег и вызвал экстренные службы. Пока спасатели ехали на место, мужчина пытался реанимировать женщину. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.