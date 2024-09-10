Моторная лодка переехала купавшуюся в реке женщину в Ленобласти

Трагедия произошла 7 сентября на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленобласти. Там в неположенном месте купалась женщина, и ее переехала моторная лодка. Водитель судна вытащил пострадавшую на берег и вызвал экстренные службы. Пока спасатели ехали на место, мужчина пытался реанимировать женщину. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.
В ведомстве напоминают, что так как температура пошла на спад, купальный сезон завершен. Также спасатели рассказали о правилах, которые должны соблюдать все судоводители.
— Судоводители должны проверять перед выходом в плавание исправность судна, обеспечивать безопасность пассажиров, знать и учитывать гидрометеообстановку в районе плавания, а также соблюдать правила пользования маломерными судами на водных объектах страны и правила плавания на внутренних водных путях и в морских водах, — указали в ведомстве.