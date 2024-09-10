Минобороны: за ночь российская ПВО уничтожила 144 украинских беспилотника

По данным Минобороны, больше всего беспилотников было уничтожено над территорией Брянской области — 72. Над Курском уничтожили 14 украинских БПЛА, над Белгородом — восемь, а над Воронежем сбили пять. Также четыре дрона силами ПВО сбили над Липецкой областью и один — над Орловской. В Минобороны сообщили, что все беспилотники, принимающие участие в воздушных налетах, были самолетного типа. Чаще всего в подобных ударах ВСУ применяют дроны типа «Лютый», «Бобр», UJ-22.