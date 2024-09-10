Минобороны: за ночь российская ПВО уничтожила 144 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь поразили 144 БПЛА Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве над девятью российскими регионами. В подмосковном Раменском беспилотники попали в многоквартирные дома на Спортивном проезде и на Высоковольтной улице. Погибла одна женщина, еще три человека пострадали. Какие типы БПЛА применили ВСУ при этом ударе и как с ними бороться — в материале «Газеты.Ru».
По данным Минобороны, больше всего беспилотников было уничтожено над территорией Брянской области — 72. Над Курском уничтожили 14 украинских БПЛА, над Белгородом — восемь, а над Воронежем сбили пять. Также четыре дрона силами ПВО сбили над Липецкой областью и один — над Орловской. В Минобороны сообщили, что все беспилотники, принимающие участие в воздушных налетах, были самолетного типа. Чаще всего в подобных ударах ВСУ применяют дроны типа «Лютый», «Бобр», UJ-22.
БПЛА «Лютый».
«Лютый» представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, выполненным из стеклопластика (стекловолокно и эпоксидная смола), конструкция усилена металлической сеткой и фанерой.
Беспилотник для транспортировки может разбираться на модуль с боевой частью, бак и двигатель, съемные крылья и хвостовую часть. Шасси фиксированное трехопорное для классического самолетного взлета путем разгона на взлетно-посадочной полосе, в роли которой может выступать и автомобильная дорога. Беспилотник оборудован двигателем Hirth F-23 внутреннего сгорания с трехлопастным винтом в толкающей конфигурации.
Hirth F-23 представляет собой двухцилиндровый, горизонтально расположенный, двухтактный, карбюраторный авиационный двигатель с впрыском топлива, предназначенный для использования на сверхлегких самолетах и БЛА. F-23 выдает 50 л. с. (37 кВт) при 6150 об/мин. Двигатель производится германской компанией Hirth, цена этого мотора составляет около $5 тыс.
Боевая часть «Лютого» — осколочно-фугасного типа, ее вес составляет 50 кг. Управление типичное для летательных аппаратов подобного типа, представлено инерциальной системой наведения с коррекцией по спутниковой связи для автономного полета к цели. Для измерения параметров полета в носовой части установлена трубка Пито.
Первая серийная партия БЛА «Лютый» была готова уже в августе 2023 года. 28 августа 2023 года Силы специальных операций ВСУ беспилотниками этого типа атаковали базу 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота России в Перевальном.
Первый удар «Лютых» на большое расстояние состоялся 20 сентября 2023 года. Тогда их запустили из Черниговской области по нефтебазе в районе аэродрома в Сочи. 1 октября 2023 года еще один «Лютый» нанес удар по стоянке вертолетов вблизи Сочи.
~С начала 2024 года «Лютые» атаковали несколько стратегически важных целей в России: нефтеперерабатывающие заводы, Новолипецкий металлургический комбинат, Нижегородский завод по производству взрывчатых веществ.~
Утром 20 марта 2024 года такие беспилотники атаковали авиабазу Энгельс. 17 мая 2024 года 40 «Лютых» совершили одну из наиболее массированных атак по Новороссийску и Туапсе. Были повреждены Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, терминал в порту Новороссийска, нефтебаза Газпрома в поселке Кирилловка, нефтебаза Транснефти в Грушевой балке и другие объекты. По некоторым данным, около 80% поражений объектов российского топливно-энергетического комплекса в настоящее время приходится на БЛА типа «Лютый».
Краткие тактико-технические характеристики:
*взлетная масса — 250−300 кг;
*длина — 4,4 м;
*размах крыла — 6,7 м;
*масса боевой части — 50 кг;
*дальность полета — 1000 км;
*стоимость — $200 тыс.
Барражирующий боеприпас «Бобр».
Беспилотный летательный аппарат ВГ-26 «Бобр» представляет собой барражирующий боеприпас производства концерна «Укроборонпром». Боевая часть «Бобра» представляет собой, как правило, кумулятивный боеприпас типа КЗ-6 разработки еще советского периода.
Кумулятивный заряд КЗ-6 предназначен для пробивания защитных бронированных конструкций, образования воронок на шоссейных дорогах, взлетно-посадочных полосах взрывным способом, повреждения военного и промышленного оборудования, обезвреживания взрывных устройств и боеприпасов. Такой боезаряд способен пробить не менее 200−210 мм брони или от 500−550 мм бетона.
БЛА «Бобр» построен по схеме утка, а его планер выполнен из композитного материала. В носовой части аппарата находится горизонтальное оперение небольшого размаха. Прямое крыло смещено к хвосту. Взлет осуществляется при помощи трехточечного шасси. «Бобр» оснащен двигателем внутреннего сгорания с размещением в хвосте фюзеляжа, при этом используется толкающий воздушный винт.
Краткие тактико-технические характеристики:
*длина аппарата — 2,5 м;
*размах крыльев — 3,5 м;
*радиус боевого применения — 1000 км;
*скорость полета — 150−200 км/ч;
*максимальное время полета — 7 ч.
UJ-22 Airborne.
UJ-22 Airborne — многоцелевой беспилотный ударный авиационный комплекс, разработанный украинской компанией «UKRJET». Планер — высокоплан, выполненный по нормальной аэродинамической схеме. Он изготовлен из кевлара, стекловолокна и углеволокна. Применение этих композитных материалов обеспечивает низкую радиолокационную заметность БЛА UJ-22.
В полете UJ-22 Airborne можно управлять в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Связь между наземным пунктом управления и летательным аппаратом по цифровому шифрованному двухстороннему СВЧ каналу передачи данных и цифровому двустороннему шифрованному УВЧ каналу передачи данных. Беспилотником управляют два человека — пилот и оператор полезной нагрузки. Если возвращение беспилотника не запланировано, то он может пролететь 1600 км в одну сторону, с полезной нагрузкой до 20 кг, и атаковать как дрон-камикадзе любую цель.
1 октября 2023 года четыре БЛА UJ-22 Airborne атаковали АО «Смоленский авиационный завод». В дальнейшем атакам подвергались и гражданские объекты в Московской области.
Краткие тактико-технические характеристики:
*длина — 3,3 м;
*размах крыльев — 4,6 м;
*взлетная масса — 85 кг;
*радиус действия в автономном режиме — 800 км;
*крейсерская скорость полета — 120 км/ч;
*вес полезной нагрузки — от 15 до 20 кг.
Как бороться.
Для своевременного обнаружения и последующей беспровальной проводки украинских дронов и выдаче целеуказаний зенитным ракетным войскам необходимо радиолокационное поле с нижней границей 60−100 метров.
Но тут есть одно важное обстоятельство. Как объекты радиолокационной разведки, БЛА самолетного типа??? выполненные из композитных материалов??? характеризуются значением ЭПР (эффективной поверхностью рассеивания) порядка 0,1 кв. м и менее. А это очень мало для проводки радиолокационными средствами РТВ и эффективной стрельбы ЗРК по целям подобного типа.
Вполне возможно, что уже в недалеком будущем мы получим БЛА самолетного типа с ЭПР порядка 0,01 кв. м. А это значит, что имеющиеся сегодня на вооружении традиционные РЛС разведки воздушного пространства будут практически неспособны проводить эффективное обнаружение малоразмерных малоскоростных воздушных целей с указанными значениями ЭПР.
Что касается РЛС ЗРК, то в подавляющем большинстве они не будут обнаруживать дроны с ЭПР порядка 0,01 кв. м и меньше. Иными словами, традиционными методами и средствами задача борьбы с БЛА сегодня во многом не решается.
Тем не менее, силы и средства ПВО Воздушно-космических сил от удара к удару украинских БЛА демонстрируют все более возрастающую эффективность. Жертв и разрушений на земле 10 сентября могло быть гораздо больше, если бы не боевая работа зенитных ракетных систем и комплексов, малокалиберной зенитной артиллерии и боевых вертолетов.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).
Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).