Чиновника из Тольятти заподозрили в махинациях с конкурсом на ремонт дорог

Ранее Центр хозяйственно-транспортного обеспечения проводил открытый конкурс по поиску подрядчика для ремонта городских дорог общего пользования.
При проверке надзорное ведомство обнаружило, что руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти дал указание подчиненным изменить сведения о количестве исполненных ранее контрактов одному из участников. Это привело к победе другой фирмы.
В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»).