Олбани
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области в ДТП с автобусом и бензовозом пострадали восемь человек

На 92 км трассы Екатеринбург — Тюмень рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с бензовозом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в результате ДТП пострадали восемь человек, их доставили в больницу для обследования.

Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что бензовоз проехал перекресток на красный сигнал светофора.

«Точная причина ДТП будет установлена в ходе административного расследования, проводимого органами полиции. Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции», — говорится в сообщении.

Автобус двигался из Сухого Лога в Богданович. В момент ДТП в салоне находились 20 пассажиров и водитель.

Напомним, ранее в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) произошла авария с легковым автомобилем и бензовозом. Один человек погиб.