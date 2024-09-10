В Свердловской области в ДТП с автобусом и бензовозом пострадали восемь человек

На 92 км трассы Екатеринбург — Тюмень рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с бензовозом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в результате ДТП пострадали восемь человек, их доставили в больницу для обследования.