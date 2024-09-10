В Свердловской области в ДТП с автобусом и бензовозом пострадали восемь человек

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что бензовоз проехал перекресток на красный сигнал светофора.
«Точная причина ДТП будет установлена в ходе административного расследования, проводимого органами полиции. Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции», — говорится в сообщении.
Автобус двигался из Сухого Лога в Богданович. В момент ДТП в салоне находились 20 пассажиров и водитель.
Напомним, ранее в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) произошла авария с легковым автомобилем и бензовозом. Один человек погиб.