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В УСБ петербургского главка проходят обыски ФСБ

Оперативники Федеральной службы безопасности Петербурга пришли с обыском в Управление собственной безопасности ГУ МВД. Об этом 10 сентября сообщает 47news.

По данным издания уголовное дело возбуждено СК России. Оперативное сопровождение ведут сотрудники курирующей правоохранительную систему Службы «М» ФСБ.

Новость дополняется.

ФСБ