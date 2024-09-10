Водолазы достали тело водителя фуры, упавшей со Стригинского моста

Напомним, 7 сентября большегруз «Шакман» пробил ограждение моста и сорвался в реку с 16-метровой высоты. В кабине фуры находился 67-летний водитель. Мужчина не смог выбраться наружу. Как выяснилось позже, его тело оказалось зажато. Достать его без использования специального инструмента не представлялось возможным. Считалось, что тело можно достать только после поднятия фуры на поверхность, но обошлось без этого. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит провести ряд экспертиз и установить все обстоятельства трагедии.