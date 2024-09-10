Водолазы достали тело водителя фуры, упавшей со Стригинского моста

Водолазы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС достали тело водителя фуры, упавшей со Стригинского моста. Об этом стало известно 10 сентября. Как сообщили в пресс-службе ведомства, работы на дне Оки проведены успешно.
— Спасателям пришлось вручную разбирать кабину грузовика без использования специальных инструментов. После чего тело смогли аккуратно извлечь и поднять на поверхность, — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.
Напомним, 7 сентября большегруз «Шакман» пробил ограждение моста и сорвался в реку с 16-метровой высоты. В кабине фуры находился 67-летний водитель. Мужчина не смог выбраться наружу. Как выяснилось позже, его тело оказалось зажато. Достать его без использования специального инструмента не представлялось возможным. Считалось, что тело можно достать только после поднятия фуры на поверхность, но обошлось без этого. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит провести ряд экспертиз и установить все обстоятельства трагедии.