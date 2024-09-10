Сел в автобус и пропал: В Ростове почти неделю ищут таинственно исчезнувшего 16-летнего парня

В Ростове родители студента второго курса автодорожного колледжа почти не спят уже шестой день подряд. Пятого сентября пропал их сын — 16-летний Сергей Иванов. Валентина, родственница парня, рассказала о том, что произошло в день исчезновения.
По словам женщины, Сережа заехал к ней в гости — нужно было кое-что забрать. Они выпили кофе, а через час-другой Сережа попрощался и поехал к себе домой — в Западный микрорайон Ростова.
СБЕЖАТЬ ИЗ ДОМА НЕ МОГ.
— Он перешел на второй курс и начал жить самостоятельно в своей квартире. Мы не беспокоились о том, что что-то может случится. Сережа — идеальный подросток. У него всегда чисто в квартире, он отлично готовит. Умеет даже борщ варить.
Потом к студенту приехал отец — нужно было решить некоторые вопросы, касающиеся ремонта. А когда папа уехал, парень сходил за водой в магазин, занес ее домой, вышел из квартиры и направился к остановке.
Родные уже выяснили, что юноша сел в один из городских пассажирских автобусов. Но с того момента парень на связь не выходит.
Близкие уверены — просто взять и сбежать из дома Сергей не мог. Это — не в его характере. Да и поводов для таких отчаянных поступков не было. Сергей ладит и с родными, и с сокурсниками.
— В учебе все благополучно.
Родные уже сбились с ног, разыскивая парня. Валентина говорит, что они объездили все вокзалы, осмотрели близлежащие подвалы, побывали в окрестностях Ростова. Но пока новостей о студенте нет. Искать парня помогают сокурсники. Также подключились полиция и Следственный комитет.
ОФИЦИАЛЬНО.
«Может свидетельствовать о совершении в отношении него преступления».
Как сообщил в пресс-службе регионального СК России по Ростовской области, по факту исчезновения юноши возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
— Каких-либо данных, свидетельствующих о намерении покинуть местожительство на длительный срок, не установлено. Ранее фактов самовольного ухода его из дома не имелось. Указанное может свидетельствовать о совершении в отношении него преступления. В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения молодого человека.