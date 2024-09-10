Олбани
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подполье заявили об ударе по подкреплению ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 10 сен — РАИ Новости. Российские войска нанесли удар по группе из почти ста военнослужащих ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В селе Малые Щербаки накрыли группу из 90 вэсэушников, которые прибыли на подкрепление», — сказал он.

Кроме того, Лебедев сообщил об ударе по технике и группе личного состава украинских войск численностью 30 человек в поселке Малиновка в Запорожской области.

Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.