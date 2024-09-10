В подполье заявили об ударе по подкреплению ВСУ в Запорожской области

Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.