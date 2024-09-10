Экс-военком Преображенского района Москвы попросился на СВО

«Тригилев подписал контракт с Минобороны о прохождении службы в зоне СВО. Он обратился с заявлением на имя министра обороны и председателя Следственного комитета о заключении контракта. На сегодняшний день все подготовительные мероприятия с разрешения следователя проведены, он прошел медкомиссию, собеседование», — сказал защитник, отметив, что в связи с этим расследование уголовного дела его подзащитного может быть приостановлено. «Теперь необходимо, чтобы контракт со своей стороны подписал представитель Минобороны. Тогда Тригилева отправят на СВО», — сказал адвокат.
Чуков добавил, что Тригилев добровольно уволился с должности.
Военком обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Такое же обвинение предъявлено начальнику отделения этого же военкомата Игорю Титовцу.
Как сказано в материалах, с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев и Титовец вместе с врачом-терапевтом Аксеновой получили взятки за подтверждение у трех человек заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы по состоянию здоровья. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что показания на Тригилева и Титовца дала именно Аксенова, подписавшая соглашение о сотрудничестве со следствием.
5 июля они были заключены под стражу на два месяца. Позже суд продлил им арест до 13 сентября. СК просит вновь продлить срок ареста. На одном из судебных заседаний Тригилев сообщил, что собирается участвовать в специальной военной операции и просил смягчить ему меру пресечения. Титовец также просил суд избрать ему домашний арест или запрет определенных действий из-за предстоящего операционного вмешательства.