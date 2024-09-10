Экс-военком Преображенского района Москвы попросился на СВО

«Тригилев подписал контракт с Минобороны о прохождении службы в зоне СВО. Он обратился с заявлением на имя министра обороны и председателя Следственного комитета о заключении контракта. На сегодняшний день все подготовительные мероприятия с разрешения следователя проведены, он прошел медкомиссию, собеседование», — сказал защитник, отметив, что в связи с этим расследование уголовного дела его подзащитного может быть приостановлено. «Теперь необходимо, чтобы контракт со своей стороны подписал представитель Минобороны. Тогда Тригилева отправят на СВО», — сказал адвокат.