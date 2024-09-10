Пожар в заброшенном Sport Palace на Крестовском острове локализовали

Мощный пожар в усадьбе Sport Palace, охвативший 800 квадратных метров, наконец-то потушили. Ему был присвоен повышенный уровень сложности 1-БИС. В локализации пожара было задействовано 16 единиц техники и 60 сотрудников МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Петербургу.
— Сообщение о возгорании поступило в 18:47. На тушение пожара ушло чуть менее двух часов. Полностью огонь был локализован в 20:39, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Напомним, у заброшенной усадьбы Sport Palace загорелась кровля. К счастью, пострадавших в пожаре нет — здание давно заброшено. Когда-о в нем находились ресторан, элитный тренажерный зал и теннисные корты, однако спортивный комплекс не функционирует уже несколько лет. До пожара он был похож на самую обычную заброшку, по которой нередко гуляли подростки. О причинах возгорания сейчас ничего неизвестно. Остается лишь надеяться, что столь мощный пожар — не последствие обычного хулиганства.