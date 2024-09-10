Гладков опроверг информацию о захвате ВСУ села Журавлевка

«Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников информации. Информации поступает много, много непроверенной, много лживой. Поэтому Журавлевка — у нас то же самое, что и год, и полтора, и два года назад. Мы отселили всех жителей, и там не находится сейчас ни одного человека. Да, ситуация непростая, идут бои, но она как была, так и останется навсегда российской территорией. На ней нет врага, она под нашим контролем», — сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.