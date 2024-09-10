Гладков опроверг информацию о захвате ВСУ села Журавлевка

Глава региона ответил на вопрос жителей по поводу ситуации в селе Журавлевка. Как подчеркнул Гладков, поступает много непроверенной информации по этому поводу.
«Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников информации. Информации поступает много, много непроверенной, много лживой. Поэтому Журавлевка — у нас то же самое, что и год, и полтора, и два года назад. Мы отселили всех жителей, и там не находится сейчас ни одного человека. Да, ситуация непростая, идут бои, но она как была, так и останется навсегда российской территорией. На ней нет врага, она под нашим контролем», — сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.