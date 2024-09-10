Mash: ВС РФ начали масштабное наступление под Курском и выбили ВСУ из Гордеевки

Российские военные начали «масштабное контрнаступление» в Курской области, сообщает Mash. По данным Telegram-канала, за полтора часа им удалось выбить подразделения ВСУ из Гордеевки, а за сутки — освободить более 10 км территории. Менее чем за день в регионе были освобождены два населенных пункта, сообщает «Рыбарь». О возвращении четырех сел пишет «Военный осведомитель». Минобороны и спецназ «Ахмат», действующий в регионе, о контрнаступлении пока не сообщают.