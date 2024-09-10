В Ростовской области в ДТП разбился водитель иномарки

В Ростовской области в ДТП погиб водитель иномарки. Об этом сообщили в управлении ГАИ по региону. Трагедия произошла 10 сентября около 19:20 на 73-м километре трассы «Новороссия».
По предварительной информации ведомства, 21-летний водитель «Ниссан Примера» при обгоне не справился с управлением. Легковушку занесло в движущийся во встречном направлении грузовик «Шахман» под управлением водителя 32 лет.
— В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» погиб на месте ДТП, до приезда сотрудников экстренных служб. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.