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В Ростовской области в ДТП разбился водитель иномарки

На трассе в Ростовской области в ДТП погиб 21-летний водитель.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП погиб водитель иномарки. Об этом сообщили в управлении ГАИ по региону. Трагедия произошла 10 сентября около 19:20 на 73-м километре трассы «Новороссия».

По предварительной информации ведомства, 21-летний водитель «Ниссан Примера» при обгоне не справился с управлением. Легковушку занесло в движущийся во встречном направлении грузовик «Шахман» под управлением водителя 32 лет.

— В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» погиб на месте ДТП, до приезда сотрудников экстренных служб. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.