Видео с «избитым» Егором Кридом оказалось фрагментом фильма

Видеозапись, где певец Егор Крид появляется с разбитой губой, оказалась частью промокампании к новому фильму с участием артиста. Об этом сам Крид сообщил в своем Telegram-канале.
«Спасибо всем, кто переживал и извините кого напугал. Спасибо всем старшим, кто набрал и предложил помощь. Спасибо всем, кто написал в личку. Ценю», — написал Крид. (Авторская пунктуация сохранена.).
Фильм, ради которого все и задумывалось, называется «Вниз», премьера намечена на 2025 год.
«Съемки сложные, но они стоят того. Это будет крутейший аттракцион эмоций», — рассказал о новом проекте Егор Крид.
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