Что произошло в Иркутске в ночь на 11 сентября 2024: последние новости

40-летняя женщина обвиняется в убийстве своей 57-летней матери. Сообщается, что дочь должна была ухаживать за родственницей, так как та была тяжело больна и не могла самостоятельно ходить. На фоне личной неприязни обвиняемая задушила беспомощную женщину подушкой, пока та спала. Свою вину она признала, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.