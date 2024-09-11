Что произошло в Иркутске в ночь на 11 сентября 2024: последние новости

Жительницу Ангарска обвиняют в убийстве тяжелобольной матери.
40-летняя женщина обвиняется в убийстве своей 57-летней матери. Сообщается, что дочь должна была ухаживать за родственницей, так как та была тяжело больна и не могла самостоятельно ходить. На фоне личной неприязни обвиняемая задушила беспомощную женщину подушкой, пока та спала. Свою вину она признала, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
В Шелехове кота заперли на балконе на неделю без еды и воды.
На третьем этаже многоквартирного дома целую неделю истошно мяукал кот. Соседка не выдержала и обратилась с жалобой к главе города. Выяснилось, что животное оставили без еды и воды. Пришлось проводить целую спасательную операцию по вызволению. Сейчас с котом все в порядке, пока что он находится в приюте.
Водитель из Слюдянского района перевел «менеджеру» более 1,2 млн.
Мужчина увидел в онлайн-игре объявление о дополнительном заработке. Перешел по ссылке и заполнил анкету. На протяжении трех недель он переводил деньги «менеджеру» инвестиционной компании. Как только попытался вывести заработанное, личный кабинет заблокировался, а преступники перестали выходить на связь. Так он лишился 1 миллиона 270 тысяч рублей, большая часть из них была взята в кредит.