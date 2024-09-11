Появились кадры мощного контрнаступления ВС РФ в Курской области

На кадрах видно, как колонна примерно из десяти единиц бронетехники движется по дороге. Затем несколько танков срезают путь через поле и начинают вести огонь по противнику. Вскоре бронетехника врывается в населенный пункт и буквально на ходу расстреливает дома, превращенные в огневые точки ВСУ.