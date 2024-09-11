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Появились кадры мощного контрнаступления ВС РФ в Курской области

Источник: Российская газета

В Телеграм-канале «Изнанка» опубликовали видео мощного контрнаступления ВС РФ в районе села Снагость Курской области.

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На кадрах видно, как колонна примерно из десяти единиц бронетехники движется по дороге. Затем несколько танков срезают путь через поле и начинают вести огонь по противнику. Вскоре бронетехника врывается в населенный пункт и буквально на ходу расстреливает дома, превращенные в огневые точки ВСУ.

Ранее в военных Телеграм-каналах уже начала распространятся информация об освобождении четырех населенных пунктов в Курской области. Сообщается, что в контрнаступлении на рубеже Гордеевка — Снагость участвуют 155-я гвардейская бригада морской пехоты ТОФ и 51-го гвардейского парашютно-десантного полка.