Появились кадры, как десантник ведет 8 бойцов ВСУ, взятых в плен в Снагости

В Телеграм-канале 51-го псковского гвардейского полка ВДВ опубликовали видео, как один десантник конвоирует восемь бойцов ВСУ, взятых в плен в освобожденном селе Снагость Курской области.
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На кадрах видно, что один украинский солдат ранен и его поддерживают двое побратимов. Русский десантник идет неспешно сзади конвоируемых.
Похоже, украинские военнослужащие сложили оружие добровольно и не не помышляют о бегстве.
Напомним, ранее стало известно, что ВС РФ в ходе контрнаступления освободили сразу четыре села в Курской области. В операции помимо десантников участвовали морпехи из 155-й гвардейской бригады ТОФ.