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В Приморье завели дело о незаконной добыче краба на 14 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю задержали судно с незаконно добытым крабом на борту, сообщили ТАСС в пресс-службе управления. Возбуждено уголовное дело.

Источник: AP 2023

«Сотрудниками пограничного управления в июне 2024 года в районе острова Путятина задержано российское маломерное судно, на борту которого находилось более 400 кг краба различного вида, промысловое оборудование, средства навигации. Документов, подтверждающих законность происхождения морепродуктов, рыбаки предоставить не смогли. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов)», — сообщили в пресс-службе.

Ущерб водным биоресурсам страны составил 14 млн рублей.

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