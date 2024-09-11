В ГИТИСе назвали дату и место прощания и похорон Григория Ауэрбаха

Церемония прощания пройдет в Учебном театре ГИТИС по адресу: Большой Гнездниковский переулок, дом 10. Начало в 11:00, сообщили в пресс-службе института. В 13:00 — отъезд на Востряковское кладбище. В 17:00 начнется поминальный обед по адресу Малый Кисловский переулок, дом 6 — это главный корпус ГИТИСа.