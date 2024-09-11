Алаудинов: представители иностранных ЧВК заводили солдат ВСУ в Курскую область

«Сама операция изначально, когда противник заходил, она была непосредственно срежиссирована, как говорится, под руководством иностранцев, комитет штабов блока НАТО эту операцию прорабатывал. Заводили бойцов на территорию Курской области представители иностранных ЧВК», — сказал он.