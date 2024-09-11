Браконьеры незаконно убили семь косуль в Иркутской области

Водитель и пассажиры рассказали свою версию, однако у всех она была разной. Одни назвались туристами, другие сказали, что охотятся на волка, а дичь купили. В итоге браконьеры запутались в показаниях и признались, что животных убили собственноручно. После показали место, где разделали их и оставили шкуры. Напомним, сейчас охота на косуль запрещена.