Браконьеры незаконно убили семь косуль в Иркутской области

На лесной дороге в Эхирит-Булагатском районе оперативники ночью заметили внедорожник, который может проехать в труднодоступной местности. Правоохранители решить остановить водителей и проверить. В машине они увидели оружие и туши косуль. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Водитель и пассажиры рассказали свою версию, однако у всех она была разной. Одни назвались туристами, другие сказали, что охотятся на волка, а дичь купили. В итоге браконьеры запутались в показаниях и признались, что животных убили собственноручно. После показали место, где разделали их и оставили шкуры. Напомним, сейчас охота на косуль запрещена.
— Четверых мужчин в возрасте от 45 до 54 лет стражи правопорядка доставили в полицию. У них изъяли оружие, машину, охотничьи ножи, тепловизор, системы навигации, рации, сигнальную ракетницу и другое снаряжение. Незаконную добычу передали на ветеринарную экспертизу, — рассказали в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, природному фонду причинили ущерб на сумму более 800 тысяч рублей. Сейчас на нарушителей завели уголовные дела, расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Шелехове неизвестные заперли кота на балконе. Животное просидело неделю без еды и воды.