В Иркутской области на центральной площадке акции «Сохраним лес» высадят 4,2 тысячи сосен

В этот день в Гороховском участковом лесничестве пройдет высадка сеянцев сосны. Планируется, что участие в акции примут 200 человек. Это работники исполнительных органов государственной власти Иркутской области, депутаты областного парламента, представители экологических общественных организаций и волонтеры.
В ходе акции недалеко от поселка Усть-Балей Иркутского района на старой гари высадят 4,2 тысячи сеянцев сосны с закрытой корневой системой на площади 2,1 гектара. Сеянцы вырастили в Мегетском лесопитомнике, сообщает пресс-служба областного Правительства.
Акция «Сохраним лес» — осенняя, она проходит во всех 37 лесничествах минлеса Иркутской области с 2019 года. За это время в рамках акции высажено 413,8 тысячи деревьев на площади 207,2 гектара. Участие в мероприятиях приняло около четырех тысяч человек. В 2023 году прошло 12 высадок леса: восемь — на лесных землях, четыре — на муниципальных. В акциях принял участие 541 человек, высадили 28 460 деревьев на 14,6 гектара.
«Сохраним лес» — не единственная акция, которая связана с посадкой деревьев в Иркутской области. Во всех районах региона с 2019 года проходят также Международная акция «Сад памяти», Всероссийский день посадки леса и акция «Живи, лес!». За это время было высажено 876 тысяч деревьев на площади 438 гектаров. Участие в лесопосадках приняло порядка 11 тысяч человек", — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Приангарье является лидером по лесовосстановлению среди регионов России. За пять лет реализации федерального проекта «Сохранение лесов» президентского нацпроекта «Экология» площадь восстановленных лесов в Приангарье составила 746,6 тысячи гектаров.
В 2023 году лесовосстановительные работы провели на площади 177 тысяч гектаров. В результате соотношение восстановленных лесов к выбывшим составило 127,46%. В этом году лесовосстановление планируется произвести на площади 181,8 тысячи гектаров.