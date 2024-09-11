В Иркутской области на центральной площадке акции «Сохраним лес» высадят 4,2 тысячи сосен

Акция «Сохраним лес» — осенняя, она проходит во всех 37 лесничествах минлеса Иркутской области с 2019 года. За это время в рамках акции высажено 413,8 тысячи деревьев на площади 207,2 гектара. Участие в мероприятиях приняло около четырех тысяч человек. В 2023 году прошло 12 высадок леса: восемь — на лесных землях, четыре — на муниципальных. В акциях принял участие 541 человек, высадили 28 460 деревьев на 14,6 гектара.