В Германии произошел крупный пожар на химзаводе

Химзавод Grillo, который специализируется на производстве продукции из цинка и серы, расположен в районе Хамборн немецкого города Дуйсбург. В пресс-службе предприятия сообщили Bild, что возгорание началось около 16:20 (17:20 мск). Со ссылкой на очевидцем издание пишет, что спустя примерно 10 минут раздались два мощных взрыва.