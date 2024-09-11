В Германии произошел крупный пожар на химзаводе

Химзавод Grillo, который специализируется на производстве продукции из цинка и серы, расположен в районе Хамборн немецкого города Дуйсбург. В пресс-службе предприятия сообщили Bild, что возгорание началось около 16:20 (17:20 мск). Со ссылкой на очевидцем издание пишет, что спустя примерно 10 минут раздались два мощных взрыва.
«Идет масштабное тушение пожара с применением средств защиты органов дыхания. Окончание операции в настоящее время не предвидится», — приводит Bild слова собеседника в оперативных службах.
Представитель администрации Дуйсбурга Фалько Фирлус заявил, что огонь охватил один из производственных залов завода. При этом он подчеркнул, что в помещении, где располагается резервуар с серной кислотой, автоматических сработал противопожарный затвор.
На опубликованных Bild кадрах запечатлены горящие крыши нескольких строений предприятия. Еще один крупный очаг виден вокруг скопления наружных коммуникаций, у ограждения завода стоят несколько сотрудников оперативных служб в специальных защитных масках.