Жителя Иркутской области будут судить за покупку и хранение двух тысяч боеприпасов

«По версии следствия, в период с 1990-х годов один из обвиняемых на территории Читинской области незаконно приобрел не менее 580 патронов калибра 7,62*54 мм, а в 2003—2008 годах, работая в должности охранника частного охранного предприятия, похитил около 1,3 тысячи патронов калибра 9*17 мм. Кроме того, не позднее февраля 2009 года он на законных основаниях приобрел нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему калибра 7,62×39 мм в количестве около 170 штук», — говорят в надзорном ведомстве.