В Приморье третьего обвиняемого в убийстве 24-летней давности нашли в СИЗО

После задержания двух обвиняемых предпринимателей следователи выяснили, что в истории замешан еще один человек, исполнитель убийства, который нажал на курок и лишил конкурента жизни. Оказалось, этот человек уже проходит по другому уголовному делу за аналогичное преступление и находится под стражей.