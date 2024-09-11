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В Приморье третьего обвиняемого в убийстве 24-летней давности нашли в СИЗО

Мужчина, лишивший жизни бизнесмена в 2000 году, находится под стражей за убийство 2019 года.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

В истории об убийстве мужчины в Приморье, которое было совершенно 24 года назад, появился третий фигурант. Как оказалось, он уже несколько лет находится под стражей по другому уголовному делу. Детали раскрыли в следственном комитете.

Как мы писали ранее, предприниматели из Владивостока и Москвы собирались незаконным путем уладить бизнес-вопросы, а для устранения разногласий они планировали совершить убийство.

В 2000 году они похитили предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре и его товарища, обоих увезли за пригород приморской столицы. С одним мужчиной они расправились в лесу, а вот второго удерживали в помещении на мысе Чуркина.

В какой-то момент, оставшись без присмотра, выживший мужчина покинул пределы Приморского края и все 24 года скрывался в другом регионе, чтобы больше не попадаться в руки убийцам.

После задержания двух обвиняемых предпринимателей следователи выяснили, что в истории замешан еще один человек, исполнитель убийства, который нажал на курок и лишил конкурента жизни. Оказалось, этот человек уже проходит по другому уголовному делу за аналогичное преступление и находится под стражей.

Мужчина замешан в убийстве 2019 года, которое произошло в районе села Пшеницыно Чугуевского района. Жертвами разбойников года стали два уроженца КНР, которые скупали дикоросы. Скупщиков заманили в безлюдное место, пообещав продать им корни женьшеня, а затем расстреляли из двух пистолетов. Обыскав мертвых, убийцы нашли 230 тысяч рублей и ключи от квартиры, после чего тела сожгли.

«Следователем СК России ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, выявление новых эпизоды преступной деятельности обвиняемых».

СК