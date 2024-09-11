В деле о гибели туристов в московском коллекторе появились новые подробности

«Основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не изменились и не отпали. После совершения преступления предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», — указано в документе.