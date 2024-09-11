Самолет рейса Владивосток-Новосибирск экстренно сел в Братске 10 сентября

Самолету, летевшему из Владивостока в Новосибирск, пришлось совершить экстренную посадку в 9:08 10 сентября 2024 года в Братске. В пресс-службе аэропорта города рассказали, что одному из пассажиров стало плохо.
— Необходимость в запасном аэродроме возникла у рейса, следовавшего из Владивостока в Новосибирск. Одному из пассажиров на борту стало плохо, — говорится в сообщении.
Мужчину встретили врачи и оказали всю необходимую помощь. Неизвестно, в каком он сейчас состоянии.
А вот пилоты, после того, как убедились, что сделали все возможное, дозаправились и в 9:55 вылетели дальше по запланированному маршруту.