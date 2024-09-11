Мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе в Озёрске

В Озёрске мотоцикл сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре». И пострадавшую, и самого байкера доставили в больницу. Об этом рассказали в полиции города.
ДТП случилось 10 сентября в 18:10 на улице Космонавтов. По предварительным данным, женщина вышла на переход и попала под колёса мотоцикла Yamaha.
«В результате происшествия мотоциклист и женщина получили телесные повреждения и с места были госпитализированы в приёмный покой городской больницы», — рассказали в УМВД Озёрска.
В соцсетях очевидцы рассказывают, что в месте, где расположена «зебра», разглядеть пешеходов издалека водителям мешают разросшиеся кусты. Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.