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Мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе в Озёрске

Обоих доставили в больницу.

Источник: Полиция Озёрска

В Озёрске мотоцикл сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре». И пострадавшую, и самого байкера доставили в больницу. Об этом рассказали в полиции города.

ДТП случилось 10 сентября в 18:10 на улице Космонавтов. По предварительным данным, женщина вышла на переход и попала под колёса мотоцикла Yamaha.

«В результате происшествия мотоциклист и женщина получили телесные повреждения и с места были госпитализированы в приёмный покой городской больницы», — рассказали в УМВД Озёрска.

В соцсетях очевидцы рассказывают, что в месте, где расположена «зебра», разглядеть пешеходов издалека водителям мешают разросшиеся кусты. Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.