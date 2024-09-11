Почти два миллиона рублей перевела мошенникам жительница Хабаровского края

«Пенсионерка перевела миллион 879 тысяч рублей, следуя указаниям так называемого трейдера, который должен был быть ее куратором. Однако дивиденды женщина не получила, а куратор перестал выходить на связь», — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.