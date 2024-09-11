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Почти два миллиона рублей перевела мошенникам жительница Хабаровского края

Женщина не дождалась обещанных дивидендов.

66-летняя пенсионерка из Амурского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она перевела аферистам почти два миллиона рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Женщина рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник инвестиционной компании и предложил вложиться в инвестиции, обещая высокие доходы.

«Пенсионерка перевела миллион 879 тысяч рублей, следуя указаниям так называемого трейдера, который должен был быть ее куратором. Однако дивиденды женщина не получила, а куратор перестал выходить на связь», — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.

Заведено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Полиция проводит оперативно-следственные мероприятия для выявления подозреваемых.