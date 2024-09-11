Экстренно посадили: инцидент на борту рейса из Владивостока встревожил людей

Самолет авиакомпании S7, который 10 сентября следовал из Владивостока в Новосибирск, вынужденно приземлился на аэродроме города Братск. Одному из пассажиров срочно потребовалась медицинская помощь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Aviaincident.
«Уход на запасной аэродром Братск, больной на борту (подозрение сердечный приступ)», — отмечается в сообщении.
Посадка воздушного судна была произведена в 03:25 по московскому времени. На данный момент о состоянии пассажира ничего не известно.
Напомним, в августе три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Владивостока из-за густого тумана. Им пришлось уйти на запасной аэродром в Хабаровск.