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Экстренно посадили: инцидент на борту рейса из Владивостока встревожил людей

Одному из пассажиров стало плохо.

Источник: PrimaMedia.ru

Самолет авиакомпании S7, который 10 сентября следовал из Владивостока в Новосибирск, вынужденно приземлился на аэродроме города Братск. Одному из пассажиров срочно потребовалась медицинская помощь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Aviaincident.

«Уход на запасной аэродром Братск, больной на борту (подозрение сердечный приступ)», — отмечается в сообщении.

Посадка воздушного судна была произведена в 03:25 по московскому времени. На данный момент о состоянии пассажира ничего не известно.

Напомним, в августе три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Владивостока из-за густого тумана. Им пришлось уйти на запасной аэродром в Хабаровск.