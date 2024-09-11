У главы ещё одного района Хабаровского края появился преступный двойник

Напомним, в истории в Амурском районе с фальшивых аккаунтов главы сотрудникам местной администрации также поступали подозрительные сообщения, из-за которых люди рисковали лишиться крупных сумм денег. Одна из потенциальных жертв злоумышленников рискнула и ответила на звонок от неизвестного, номер телефона которого был указал в сообщении от якобы главы администрации. Она рассказала, что мошенник представился сотрудником Федеральной службы безопасности и под предлогом помощи участникам специальной военной операции попытался выманить у неё 150 тысяч рублей. На эту уловку женщина не попалась, но предупредила о ней остальных.