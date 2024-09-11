У главы ещё одного района Хабаровского края появился преступный двойник

Глава ещё одной территории Хабаровского края предупредил о том, что неизвестные создали ему фальшивый аккаунт и от его имени рассылают пользователям сообщения явно сомнительного характера. Об этом руководитель Вяземского района Александр Усенко написал в своём настоящем Телеграм-канале. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», ранее с аналогичной попыткой столкнулся глава Амурского района Павел Боровлёв.
— В настоящее время выявлены многочисленные факты использования в мошеннических целях в социальных сетях и мессенджерах поддельных («зеркальных») аккаунтов руководителей органов государственной власти федерального, регионального и муниципального уровней, — говорит Александр Усенко. — Данный случай не обошел меня стороной. В Телеграме появился аккаунт с моим именем. Прошу не реагировать на сообщения с данного аккаунта, он не имеет ко мне никакого отношения. Я не рассылаю письма со своих официальных аккаунтов. Пожалуйста, будьте предельно внимательными и не попадайтесь на уловки мошенников!
Как добавил Александр Усенко, с фальшивого аккаунта его подчинённым, лаве одного из сёл, депутатам уже приходили сомнительные сообщения якобы от его имени. Он настоятельно просит не реагировать на них.
Напомним, в истории в Амурском районе с фальшивых аккаунтов главы сотрудникам местной администрации также поступали подозрительные сообщения, из-за которых люди рисковали лишиться крупных сумм денег. Одна из потенциальных жертв злоумышленников рискнула и ответила на звонок от неизвестного, номер телефона которого был указал в сообщении от якобы главы администрации. Она рассказала, что мошенник представился сотрудником Федеральной службы безопасности и под предлогом помощи участникам специальной военной операции попытался выманить у неё 150 тысяч рублей. На эту уловку женщина не попалась, но предупредила о ней остальных.
СПРАВКА:
Глава Вяземского района напомнил своим подписчикам свои официальные каналы в социальных сетях:
https://vk.com/id715408648.
https://ok.ru/profile/89524366741.
https://t.me/glavaVyaz_rayona.