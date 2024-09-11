В Башкирии подростки осквернили мемориал павшим воинам. Инцидент произошел в Нефтекамске.
В телеграмм-канале «Подслушано Нефтекамск» появилось видео, на котором два подростка справляют нужду на БТР, который установлен возле мемориала горожанам, погибшим в горячих точках, в городском парке Победы. Поступок юношей со стороны снимающих это сверстников вызывает практически восторженные возгласы.
Однако в самом канале горожане не оценили «гражданскую позицию “пацифистов”» и призвали сразу отправлять этих парней в военкомат и на службу.
«Поскорее бегите в полицию! Тряпки, щётки, побольше порошка и отмывать! Прям щас! Да, ночью! Чем больше будет огласка этому видео, тем хуже будет», — предостерегает один из горожан.
Другие жители Нефтекамска предлагают устроить самосуд и прилюдно повторить этот же акт, но уже по отношению к подросткам.
Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.