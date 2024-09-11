Житель Канска погиб в пожаре из-за короткого замыкания

В ночь с 10-го на 11 сентября в МЧС поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме на улице Комсомольской — загорелась веранда и крыша на площади 80 квадратных метров. Во время пожара огня спасатели обнаружили тело жильца дома.