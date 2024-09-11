Житель Канска погиб в пожаре из-за короткого замыкания, об этом инциденте сообщили в краевом управлении МЧС России.
В ночь с 10-го на 11 сентября в МЧС поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме на улице Комсомольской — загорелась веранда и крыша на площади 80 квадратных метров. Во время пожара огня спасатели обнаружили тело жильца дома.
Полностью ликвидировать пожар удалось в течение нескольких часов. На месте происшествия работали 11 человек и три спецмашины МЧС.
«Предварительная причина произошедшего — короткое замыкание электропроводки. Мужчина бы успел выйти вовремя, если бы установил в доме пожарный извещатель», — рассказали в МЧС.