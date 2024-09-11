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Не говорящая по-русски иностранка пропала в Бурятии. Чем завершились поиски

Поиски 52-летней иностранки завершились в Бурятии.

Источник: Комсомольская правда

В Северобайкальск 52-летняя жительница Китая приехала вместе с дочерью. Иностранки хотели вживую увидеть великий Байкал. Однако обе плохо понимают и разговаривают на русском языке. Остановиться семья решила в гостевом доме. Но утром 9 сентября мать вышла до магазина и пропала. С тех пор ее никто не видел. В полицию с заявлением обратилась ее дочь. Поиски завершились вечером 9 сентября.

— Было известно, что в день исчезновения на иностранке были футболка синего цвета, рубашка коричневого цвета. При себе имела дамскую сумочку, — рассказывают в ГУ МВД Бурятии.

Позже стало известно, что китаянка вышла до магазина и заблудилась. Вскоре она обратилась за помощью к местным жителям. Семейная пара пригласила иностранку к себе домой. Все это время полиция искала женщину. И только в 21:00 китаянку передали ее дочери.