Не говорящая по-русски иностранка пропала в Бурятии. Чем завершились поиски

В Северобайкальск 52-летняя жительница Китая приехала вместе с дочерью. Иностранки хотели вживую увидеть великий Байкал. Однако обе плохо понимают и разговаривают на русском языке. Остановиться семья решила в гостевом доме. Но утром 9 сентября мать вышла до магазина и пропала. С тех пор ее никто не видел. В полицию с заявлением обратилась ее дочь. Поиски завершились вечером 9 сентября.