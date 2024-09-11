В московской гостинице прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»

По данным РИА Новости, в первые сутки после теракта в «Крокус сити холле» было проведено не менее 11 обысков, чтобы найти материалы, имеющие отношение к уголовному делу. Обыски проводились как в квартирах, так и в хостелах. Все они были проведены в первые сутки после теракта.
Из материалов дела следует, что днем 23 марта обыски прошли в гостинице, которая находится в шаговой доступности от станции метро Бауманская (7 минут) и в 15 минутах езды от центра Москвы. Проживание там стоит до 11 тысяч рублей за ночь.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части третьей статьи 205 УК Российской Федерации), а остальным — в пособничестве в совершении преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.