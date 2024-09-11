В московской гостинице прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»

По данным РИА Новости, в первые сутки после теракта в «Крокус сити холле» было проведено не менее 11 обысков, чтобы найти материалы, имеющие отношение к уголовному делу. Обыски проводились как в квартирах, так и в хостелах. Все они были проведены в первые сутки после теракта.