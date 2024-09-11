Докатались до дела: директора дома-интерната подозревают в превышении должностных полномочий

Напомним, только за последнюю неделю нынешний эпизод стал уже вторым уголовным делом, в котором фигурируют чиновники и работники соцферы. Ранее «КП-Омск» писала о том, что директора бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Драгунский дом-интернат» и руководителя департамента финансово-экономического обеспечения регионального минсоцструда подозревают в даче и получении взятки.