Докатались до дела: директора дома-интерната подозревают в превышении должностных полномочий

Прокуратура Омской области сообщила об очередном уголовном деле на работников социальной сферы. 70-летний директор Омского дома-интерната и ряд лиц министерства труда и социального развития Омской области подозреваются в превышении должностных полномочий.
Камнем преткновения стал автомобиль, купленный на внебюджетные средства дома-интерната. Автомобиль стоимостью 3,3 млн рублей был передан в оперативное управление казенному учреждению Омской области «Соцзащита». По факту на дорогостоящей машине катался кто-то из чиновников минтруда.
«Таким образом были нарушены интересы дома-интерната и его постояльцев. Прокуратура в суде поддержала ходатайство следственных органов об избрании директору дома-интерната меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 31 октября 2024 года», — сообщили в надзорном ведомстве.
В настоящее время следственные действия продолжаются, имена фигурантов пока не разглашают.
Напомним, только за последнюю неделю нынешний эпизод стал уже вторым уголовным делом, в котором фигурируют чиновники и работники соцферы. Ранее «КП-Омск» писала о том, что директора бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Драгунский дом-интернат» и руководителя департамента финансово-экономического обеспечения регионального минсоцструда подозревают в даче и получении взятки.